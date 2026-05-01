Москва1 маяВести.Губернатор Мурманской области Андрей Чибис считает, что в регионе необходимо делать упор на современном искусстве и притягивать молодое поколение. Об этом он рассказал в интервью Сергею Стиллавину для ИС "Вести".
По его словам, культура — важный блок для людей, которые много работают в условиях Крайнего Севера. Особое внимание уделяют поддержке местных творческих коллективов. Отдельный момент — это вложения в инфраструктуру.
Чибис также отметил, что было построено много новых культурных объектов.
Мы много объектов построили, много объектов отремонтировали. Больше 100, ста, даже ста тридцати, наверное, прошло по реконструкции. И причем знаковые такие вот: драматический театр, театр кукол. Но самое главное, что мы заходим в том числе в разные и небольшие наши города и поселки, потому что очень важно людям ощущать уважение к себе и ценность своего труда. Сейчас мы, конечно, делаем дополнительный акцент на все, что касается современного искусства, такие вот, чтобы молодежь дополнительно притягиватьзаметил Чибис в интервью
Продвижение образа многодетных семей является непростой задачей, также заявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в интервью Сергею Стиллавину для ИС "Вести".