Мурманский губернатор Чибис сообщил, что 10% ВВП России создается в Арктике Глава Мурманской области Чибис: 10% ВВП России создается в Арктике

Москва13 июн Вести.Развитие Арктики является важным для России, на сегодняшний день уже 10% ВВП страны создается в этом регионе, заявил ИС "Вести" губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

По его словам, Арктика – очень непростая территория для развития.

Но она является крайне важной для всей нашей большой страны. И для ее безопасности, и с точки зрения ее экономического роста. Потому что меньше 2% людей в Арктике живут, а уже почти 10% ВВП страны в Арктике создается. И это только начало отметил Чибис

Ранее глава региона сообщал, что некоторые мировые державы проявляют недобрый интерес к арктическому региону. Он напомнил, что Арктика имеет огромные запасы ресурсов для будущих поколений.