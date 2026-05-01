Цыбульский: становиться родителем или нет – всегда выбор человека

Цыбульский считает, что решение о родительстве всегда стоит за человеком Цыбульский: становиться родителем или нет – всегда выбор человека

Москва1 мая Вести.Избавить людей от сомнений и выбора на ментальном уровне, становиться родителями или нет, невозможно. Такое мнение в интервью Сергею Стиллавину для ИС "Вести" рассказал губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

Он обратил внимание, что власти могут подсказать молодому поколению правильное решение.

Мы вряд ли сможем избавить, это всегда выбор человека, но тем не менее мы должны как-то, ну, правильную дать матрицу поведения, мысли, мышления. Даже не матрицу, а просто подсказать, исходя из объективных аргументов и фактов, которые мы знаем, общаясь со специалистами подчеркнул Цыбульский

Ранее Цыбульский назвал "задачкой со звездочкой" перегрузить молодежь на многодетность. Он отметил, что нередко молодые люди отказываются от рождения детей из-за страха материального неблагополучия.