Москва1 мая Вести.Возможность смены пола – просто глупость, заявил в интервью Сергею Стиллавину для ИС "Вести" губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

Журналист обратил внимание губернатора на эффективность закона о традиционных ценностях. По словам Стиллавина, за рубежом внушали россиянам, что можно выбрать себе пол, однако "это вранье"

Да, это просто глупость согласился губернатор

Ранее Цыбульский высказал мнение о возможности внушить молодому поколению необходимость заводить детей. Он отметил, что решение становиться родителями или нет – всегда выбор человека.