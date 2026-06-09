"Надругательство над организмом": Володин объяснил запрет на смену пола в РФ Володин: запрет менять пол принят "в интересах людей и страны"

Москва9 июн Вести.Решение о введении запрета на смену пола в России принималось на основе интересов граждан. Об этом рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Ролик с этим заявлением он опубликовал в своем канале на платформе MAX.

Боремся с ЛГБТ*, запрещаем их — опять нас обвиняют, что запреты вводим. Да, это так. Запретили менять пол. Эти решения на основе обращений граждан принимаются в интересах людей и страны. Чтобы были здоровые дети, и для того, чтобы мы с вами, родившись мужчиной или женщиной, несли это счастье до конца жизни, а не искали его в другом поле или тем более не занимались надругательством над организмом подчеркнул Володин

Ранее Володин дал указание подготовить инициативы в рамках поручений Путина по итогам ПМЭФ.

* — движение признано экстремистским и запрещено в РФ