Володин запустил в MAX опрос о случаях навязывания платных товаров и услуг

Володин устроил подписчикам опрос о навязывании платных услуг Володин запустил в MAX опрос о случаях навязывания платных товаров и услуг

Москва12 июл Вести.Спикер Госдумы Вячеслав Володин запустил опрос среди подписчиков своего канала в мессенджере MAX о случаях навязывания платных дополнительных услуг.

Володин напомнил, что с сентября 2025 года вступил в силу федеральный закон, который ограничивает навязывание дополнительных услуг.

Любое навязывание и создание условий, изначально предполагающих приобретение дополнительных товаров, работ и услуг, запрещено… Решил узнать ваше мнение обратился он к аудитории

Респондентам предлагается ответить на вопрос, прекратились ли для них случаи навязывания дополнительных платных товаров и услуг при пользовании банками, покупке билетов, пакетов связи, подписок и прочего.

В качестве ответа можно оставить реакцию под публикацией. На 14.50 мск большинство ответили на вопрос положительно – такие реакции оставили 1,1 тысячи подписчиков. Еще 186 человек ответили, что сталкивались с навязыванием платных услуг.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который увеличивает размер штрафа за такие действия до 500 тысяч рублей.