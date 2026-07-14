Юрист рассказал, куда россияне могут обратиться при навязывании платных услуг

Россиянам рассказали, куда следует обращаться при навязывании платных услуг Юрист рассказал, куда россияне могут обратиться при навязывании платных услуг

Москва14 июл Вести.Закон о защите прав потребителей регламентирует случаи навязывания гражданам дополнительных платных товаров или услуг. Об этом в интервью ИС "Вести" напомнил юрист, эксперт потребительского рынка Роман Харланов.

По его словам, в законе четко расписан алгоритм действий при возникновении подобных ситуаций – за защитой прав и интересов граждан стоят две службы.

Это Роспотребнадзор, который как раз осуществляет контрольные функции в части соблюдения законодательства о защите прав потребителей. И Федеральная антимонопольная служба, которая очень охотно разбирает такие жалобы. Поэтому не надо стесняться, обращайтесь в соответствующую службу, и нерадивые поставщики навязанных услуг будут наказаны по всей строгости действующего законодательства рассказал юрист

С сентября 2025 года были внесены изменения в законодательство, согласно которым любое навязывание или создание условий, предполагающих приобретение дополнительных товаров, работ и услуг, запрещено. Также не допускается проставление автоматических отметок о согласии потребителя на приобретение дополнительных товаров.