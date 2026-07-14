Москва14 июлВести.Закон о защите прав потребителей регламентирует случаи навязывания гражданам дополнительных платных товаров или услуг. Об этом в интервью ИС "Вести" напомнил юрист, эксперт потребительского рынка Роман Харланов.
По его словам, в законе четко расписан алгоритм действий при возникновении подобных ситуаций – за защитой прав и интересов граждан стоят две службы.
Это Роспотребнадзор, который как раз осуществляет контрольные функции в части соблюдения законодательства о защите прав потребителей. И Федеральная антимонопольная служба, которая очень охотно разбирает такие жалобы. Поэтому не надо стесняться, обращайтесь в соответствующую службу, и нерадивые поставщики навязанных услуг будут наказаны по всей строгости действующего законодательстварассказал юрист
С сентября 2025 года были внесены изменения в законодательство, согласно которым любое навязывание или создание условий, предполагающих приобретение дополнительных товаров, работ и услуг, запрещено. Также не допускается проставление автоматических отметок о согласии потребителя на приобретение дополнительных товаров.