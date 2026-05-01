Цыбульский озвучил меры поддержки многодетных матерей в Архангельской области Александр Цыбульский рассказал о мерах поддержки матерей в Архангельской области

Москва1 мая Вести.В Архангельской области укрепляют поддержку матерей: наряду с социальными гарантиями внедряются меры общественного признания и экономические стимулы, рассказал губернатор региона Александр Цыбульский в интервью Сергею Стиллавину для ИС "Вести".

Он обратил внимание на знак отличия "Материнская слава", который присваивается многодетным матерям.

У нас есть и диплом признания, который мы торжественно вручаем многодетным женщинам. Он в том числе дает право на предоставление целого ряда региональных льгот, включая помощь с льготной ипотекой, покупкой автомобилей и так далее. У нас есть звание "Материнская слава", которое мы присваиваем семьям где воспитывается от четырех детей сообщил Цыбульский

Помимо этого, в 2023 году в регионе запустили Арктическую ипотеку.

Мы выдаем ипотеку под 2% для молодых семей... И вопросы принятия решения о рождении детей не в 30, а хотя бы в 25-26 лет — это уже было бы хорошим результатом резюмировал он

Ранее сообщалось, что Арктическая ипотека позволила 12 тысячам семей получить льготные кредиты.