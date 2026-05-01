Москва1 мая Вести.Доступность первичной медпомощи в Архангельской области неравномерна, но регион старается сбалансировать ситуацию, сообщил губернатор Александр Цыбульский в интервью Сергею Стиллавину для ИС "Вести".

Состояние социальной инфраструктуры в сельской местности области неоднородно. В ряде деревень, несмотря на значительное сокращение населения, сохраняются фельдшерско‑акушерские пункты (ФАПы), в других — наблюдается их дефицит, отметил он.

Мы стараемся все балансировать. Мы ежегодно строим 10-15 новых ФАПов в деревнях, мы обновляем инфраструктуру наших районных больниц, и это очень важно. Но опять же, даже там в ФАПах деревень мы внедрили… систему дистанционного снятия ЭКГ.

Ранее Цыбульский озвучил меры поддержки матерей в Архангельской области. Среди них социальная поддержка — многодетным матерям присваивают знак отличия "Материнская слава".