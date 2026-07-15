Москва15 июл Вести.Отсутствие четких жизненных алгоритмов, а также увеличение неопределенности во всех сферах приводит к тому, что кризис среднего возраста в РФ теперь наступает раньше. Такой информацией с ИС "Вести" поделился врач-психиатр, психотерапевт высшей категории Александр Федорович.

Почему говорят о том, что этот кризис [среднего возраста] помолодел? Потому что социальные механизмы, которые были ранее, они предполагали четкое движение. И они определяли взаимодействие соответствующей возрастной группы с социумом. И вопросов таких не возникало, потому что было понятно, куда мы двигаемся: октябренок, пионер, комсомолец и так далее. А сейчас все немножечко смешалось объяснил Федорович

Он добавил, что подобный кризис усугубляется отсутствием у людей понимания, чем заниматься в жизни.

Любого рода кризис провоцируется внутри семьи. Например, подросли наши молодые до 40 лет и наблюдают, как их родители шестидесятилетние продолжают работать на трех работах, удивляются, почему им не дают пенсию, ну и так далее. То есть само по себе осознание инсталлирования, то есть собственного участия, собственной ячейки в обществе для человека с точки зрения психологии, стало сильно сложнее: чем заниматься, куда идти, чему учиться, какую профессию осваивать и так далее заявил Федорович

В СМИ сообщалось, что кризис среднего возраста у мужчин в России "помолодел" на несколько лет. Теперь он все чаще наступает в 28-30 лет.

Ранее заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко предложил поднять возраст молодежи до 40 лет. По его словам, современное состояние здоровья граждан позволяет им дольше сохранять работоспособность.