Москва3 июл Вести.В Минтруде предупредили, что расширение возрастных границ молодежи до 39 лет приведет к росту расходов субъектов РФ на софинансирование жилищной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами". Соответствующий ответ первого замминистра Ольги Баталиной на депутатский запрос Нины Останиной есть в распоряжении РИА Новости.

Останина предложила повысить верхнюю планку возраста молодежи с 35 до 39 лет, чтобы сохранить поддержку для семей, которые перестают участвовать в программе по достижении 35-летнего рубежа. В Минтруде, однако, считают, что это увеличит объем расходных обязательств регионов, софинансируемых из федерального бюджета.

"Предлагаемое расширение возрастных рамок повлечет значительное увеличение объема расходных обязательств субъектов РФ", — отмечается в документе.

Кроме того, в ведомстве отметили, что экономические и социальные характеристики граждан 36–39 лет значительно отличаются от нынешней целевой аудитории, что может снизить адресность мер. При этом Минтруд указал, что указанная возрастная группа уже включена в другие социальные и трудовые программы — переобучение, содействие занятости, поддержку семей с детьми в рамках нацпроектов "Семья" и "Кадры".