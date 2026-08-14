Москва14 авг Вести.Инфантильность у современных молодых людей, когда они долго живут с родителями и не торопятся заводить собственную семью, – это закономерный этап, но большая проблема нынешнего времени. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказала социальный психолог, действительный член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Наиля Бирарова.

По словам специалиста, молодое поколение разучилось принимать взрослые решения и брать на себя ответственность.

Они не способны к такому, потому что их интеллект недостаточно развит именно из-за того, что они не принимают взрослые решения. Что такое взрослые решения? Когда ребенок должен без воздействия родительского натиска, давления или поддержки сориентироваться в пространстве. То есть [нужен] какой-то выбор, который он делает самостоятельно, и это его взращивает как личность, это развивает силу его духа объяснила психолог

Ранее в России предложили поднять возраст молодежи до 40 лет, так как сегодня состояние здоровья людей позволяет им дольше сохранять свою работоспособность.