Москва12 авг Вести.12 августа отмечается Международный день молодежи. Напомним, в России молодежью считаются граждане до 35 лет, однако этот возраст хотят повысить еще больше. Сайт KP.RU провел опрос среди подписчиков и попросил россиян охарактеризовать современных молодых людей.

Инфантильные, меркантильные эгоисты, зацикленные на гаджетах, вот какая у нас молодежь. Думают только о себе, а не о других чуть ли не в один голос возмущается большинство участников опроса

В итоге целых 51% респондентов заявили, что считают молодежь слишком зацикленной на гаджетах.

Еще 47% россиян считают молодежь инфантильной: долго живут с родителями, не хотят заводить семью и детей.

34% называют молодое поколение эгоистами, а 29% отмечают, что молодежь еще и ленивая.

Однако не все отзываются о современном поколении исключительно плохо, по 15% опрошенных заявили, что считают молодежь довольно самостоятельной, а также умной и образованной. Респонденты отмечают, что новое поколение не боится перемен и в чем-то уже опережает прошлые поколения.

10% опрошенных называют молодых людей добрыми, отзывчивыми и эмпатичными, а 5% добавляют, что считают молодежь трудолюбивой. Оставшиеся 3% выбрали вариант "другое", отметив, что молодое поколение неоднородно, есть как хорошие. так и плохие.