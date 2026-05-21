Исследование: зумеры наиболее критичны к своим успехам на работе

Исследование: миллениалы высоко оценивают свою производительность на работе Исследование: зумеры наиболее критичны к своим успехам на работе

Москва21 мая Вести.Наибольшую уверенность в своей рабочей продуктивности проявляют миллениалы, тогда как зумеры, напротив, оценивают себя более критично. К таким выводам пришли аналитики hh.ru, результаты исследования есть в распоряжении ТАСС.

Максимальную производительность у себя отмечают миллениалы (63% респондентов в возрасте 35 лет и старше), в то время как среди молодежи 18–24 лет в своей эффективности на работе убеждены лишь 46% опрошенных говорится в сообщении

Высокую оценку своей производительности дали 58% россиян в возрасте 25–34 лет, 57% — в группе 45–54 лет и 53% — среди граждан старше 55 лет.

Чаще других в своей высокой эффективности уверены сотрудники на топовых позициях: директора бизнес-подразделений (76%), руководители отделов (74%) и топ-менеджеры (71%). Немного реже — линейные управленцы (58%). Замыкают рейтинг младшие специалисты (49%) и начинающие сотрудники (42%).