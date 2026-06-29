Опрос: молодежь в РФ чаще всего тратится на маркетплейсы, кофе и доставку еды

Опрос: 68% молодых россиян совершают импульсивные покупки Опрос: молодежь в РФ чаще всего тратится на маркетплейсы, кофе и доставку еды

Москва29 июн Вести.Большинство молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет (83%) планируют бюджет, но почти 70% из них не обходятся без незапланированных трат. Таковы результаты совместного исследования "Сберстрахование жизни" и "Работа.ру", проведенного перед Финансовым конгрессом Банка России (материалы есть у ТАСС).

Чаще всего импульсивные траты уходят на маркетплейсы и онлайн-шопинг (41%), кофе (28%) и доставку готовой еды (24%). Путешествия назвали 14% опрошенных, развлечения (кино, концерты, театры) — 10%, онлайн-игры — 3%, подписки — 1%. При этом каждый десятый респондент укладывается в запланированный бюджет.

Почти половина опрошенных (48%) совершают спонтанные покупки время от времени — под настроение или по обстоятельствам. Еще 10% делают это очень часто, и столько же — чаще, чем хотели бы. Только 28% редко позволяют себе импульсивные траты благодаря контролю бюджета, а 4% никогда их не совершают.