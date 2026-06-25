Москва25 июн Вести.Банковские карты сохраняют лидерство среди способов оплаты: за последний год с их помощью совершено в среднем 74% покупок. Такие данные приводит исследование аналитиков сегмента розницы "Точка банка" (есть в распоряжении ТАСС).

Несмотря на то, что в марте–апреле интерес к наличным стал расти, предприниматели все равно выбирают оплату картой. Кроме того, перебои в работе оплаты по QR в апреле могли стать причиной перехода на карты поясняют аналитики

На Систему быстрых платежей (СБП) приходится уже 26% безналичных операций — каждый четвертый платеж. Однако СБП не вытесняет карты, а формирует собственную нишу. К маю 2026 года доля оплат картой достигла 73%.

При этом средний чек по СБП почти в 4 раза выше, чем по картам: 4,2 тыс. рублей против 1,1 тыс. рублей. Через СБП чаще платят за сервисы, онлайн-покупки и осознанные траты (образование, цифровые товары, аренда авто). Карты доминируют в офлайн-торговле — супермаркетах, ресторанах и других категориях.