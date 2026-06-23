Россияне рассказали, на чем экономят в отпуске KP.RU: 40% опрошенных россиян экономят на шопинге и экскурсиях в отпуске

Москва23 июн Вести.Около 40% опрошенных журналистами россиян заявили, что во время отпуска экономят на шоппинге и экскурсиях. Такие данные приводит издание KP.RU, которое провело опрос в соцсетях.

Журналисты пришли к выводу, что каждый четвертый россиянин (25%) в отпуске не тратится на шоппинг. По мнению вице-президента Ассоциации "Альянс туристических агентств" (АТА) Алексана Мкртчяна, отсутствие такого запроса в отпуске связано с тем, что, как он считает, у современной молодежи и так есть обувь и одежда на все сезоны.

В материале издания сказано, что на экскурсиях в отпуске экономит каждый шестой россиянин (около 16%). По мнению эксперта Мкртчяна, отдыхающие не перестали ездить на экскурсии, а просто покупают их самостоятельно.

Раньше пара брала индивидуального гида, платила, условно, 6000 рублей. А теперь садятся в автобус на 20 человек, и выходит гораздо дешевле прокомментировал вице-президент АТА

Ранее Алексан Мкртчян рассказал ИС "Вести", какие есть самые дешевые направления для отдыха на море.