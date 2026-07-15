Стало известно количество считающих себя лентяями россиян KP.RU: 70% опрошенных россиян считают себя лентяями

Москва15 июл Вести.В России 15 июля отмечается День русской лени. По этому поводу сайт KP.RU провел опрос, чтобы узнать, сколько лентяев находится среди россиян.

Среди опрошенных граждан России лентяями считают себя 70%. По признанию россиян, лениться и расслабляться – это их любимое занятие.

Проблема лени в том, что с ней лень бороться признался один из участников опроса

Ранее кандидат медицинских наук Валерий Литвинов заявил, что человеку иногда полезно лениться, поскольку в такие периоды специальная жировая оболочка нервов восстанавливается в два раза эффективнее.