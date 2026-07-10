"ОК": большинство рыбаков в РФ ждут от рыбалки не улова, а отдыха на природе

Опрос "ОК": россияне идут на рыбалку не ради улова, а за отдыхом на природе "ОК": большинство рыбаков в РФ ждут от рыбалки не улова, а отдыха на природе

Москва10 июл Вести.Большинство россиян, когда идут на рыбалку, ждут от нее не улова, а отдыха на природе и возможности провести время с близкими. Об этом свидетельствуют данные опроса соцсети "Одноклассники" в преддверии Дня рыбака.

Уточняется, что рыбалку как перезагрузку на природе воспринимают 45% респондентов. День рыбака в России традиционно отмечается 12 июля.

Результаты показали, что рыбалка воспринимается не столько как "охота за уловом", сколько как способ отдохнуть, переключиться и провести время с близкими заявили в пресс-службе соцсети

Азарт и сам процесс в рыбалке ставят на первое место 26% опрошенных, а улов – только 16%. Подчеркивается, что 40% респондентов очень нравится рыбалка, однако, это хобби стало для них эпизодическим или вовсе осталось воспоминанием. Почти те же 40% ответили, что раньше ездили рыбачить, но сейчас почти совсем перестали. Самыми частыми причинами не ехать на рыбалку стали нехватка времени и логистика (28%), отсутствие подходящих мест рядом или необходимость ехать далеко (21%), а также отсутствие подходящей компании (16%).

Если же поездка на рыбалку состоится, респонденты чаще всего выбирают в качестве компании родных и семью (25%) и друзей (17%). В одиночку на рыбалку ездит только 11% россиян.

Опрос проходил среди почти 8 тысяч пользователей соцсети в возрасте от 35 лет.