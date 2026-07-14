Москва14 июл Вести.Человеку порой полезно лениться – в такие периоды специальная жировая оболочка нервов восстанавливается в два раза эффективнее. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник кафедры "Химия и биотехнология" ПНИПУ Валерий Литвинов. Его слова приводит Минобрнауки России.

Он объяснил, что здоровая лень взаимосвязана с восстановлением физиологического равновесия после интенсивной нагрузки в виде труда или стресса.

По его словам, во время лени мозг очищается от токсичных белков, накапливающихся в органе в качестве побочных продуктов работы. Кроме того, восстанавливается оболочка нервов.

Под воздействием хронического стресса и длительного недосыпа в мозге запускаются воспалительные процессы, которые разрушают этот защитный слой. В состоянии же "полезной лени", когда головной орган не перегружен информационным шумом, ничего не препятствует сохранению оболочек в целости. На молекулярном уровне это выражается в активации целого каскада событий: включаются гены, которые кодируют структурные белки миелина, а также ферменты, отвечающие за синтез холестерина – ключевого жирового компонента, обеспечивающего изоляционные свойства оболочки объяснил ученый

Он также подчеркнул, что лень повышает иммунитет: кортизол, из-за активной выработки которого человек чаще и длительнее болеет, падает до физиологической нормы. Кроме того, включается парасимпатическая нервная система, отвечающая за отдых и переваривание пищи.

Здоровая лень также предотвращает образование тромбов, так как активность белков, отвечающих за склеивание тромбоцитов, снижается. И, наконец, лень увеличивает фазу медленного сна и поднимает мотивацию благодаря своеобразному перерыву.

Именно в этом состоянии, которое мы субъективно ощущаем как лень, происходит фоновая сортировка данных: центр памяти гиппокамп пересылает полученную информацию в префронтальную кору, а различные ее участки начинают обмениваться сигналами без нашего сознательного контроля. В результате разрозненные факты выстраиваются в целостную картину, а скрытые связи между ними становятся очевидными – отсюда и возникает чувство ясности и внезапного понимания после отдыха заключил Литвинов

Он также посоветовал различать здоровую лень и вредящую. Для этого необходимо слушать себя и не позволять лени управлять собой, порекомендовал эксперт.