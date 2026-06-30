Москва30 июн Вести.Чтобы замедлить возрастные изменения мозга и как можно дольше сохранять ясность ума, необходима регулярная физическая активность, здоровое питание, качественный сон и определенные "тренировки". Об этом KP.RU рассказала врач-невролог высшей категории, кандидат медицинских наук Анна Брусянская.

В материале говорится, что объем и вес мозга после 40 лет постепенно уменьшаются, а скорость обработки информации снижается. Чтобы "притормозить бег времени", необходимо начать заботиться о здоровье самого сложного органа как можно раньше.

Движение – лучший "активатор" для мозга. Физическая активность запускает выработку особого вещества BDNF, так сказать, "удобрения" для нейронов. Оно помогает расти новым связям, улучшает координацию и защищает мозг от старения объяснила специалист

Она порекомендовала уделять умеренной физической нагрузке 150 минут в неделю. Кроме того, стоит тренировать свой мозг – решать кроссворды, учить языки, заниматься музыкой или осваивать новое хобби.

Здоровая еда защищает клетки мозга от воспаления и окислительного стресса – главных "агрессоров" старения добавила врач

Она также посоветовала бороться со стрессом, который вырабатывает кортизол, уменьшающий область, которая отвечает за память и обучение. При этом также важно качественно спать не менее семи часов каждую ночь.

Во время глубокого сна мозг выводит токсичные белки, закрепляет воспоминания и восстанавливает связи между нейронами. Недосыпание приводит к ухудшению памяти, внимания и росту риска возрастных проблем заключила эксперт

Ранее стало известно, что злоупотребление фастфудом может оказывать негативное влияние на когнитивные способности человека.