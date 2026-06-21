Стало известно, как образование влияет на долголетие Профессор указала на связь длительности жизни и образования

Москва21 июн Вести.Активное и счастливое долголетие напрямую связано с сохранением способности учиться в течение жизни. Об этом профессор Института образования ВШЭ Ирина Абанкина рассказала в интервью ИС "Вести".

По ее оценке, обновлять и дополнять навыки и компетенции, полученные на базе высшего образования, будет самой правильной стратегией для человека.

Образованность человека именно на протяжении всей жизни — это не только его возможность трудиться, но и развиваться. Сейчас все исследования подчеркивают, что это возможность сохранить активное и счастливое долголетие, потому что сохранение ментальности, когнитивных способностей, конечно, напрямую связано с сохранением способности учиться сказала Абанкина

Профессор также указала на уникальность способности человека учиться в течение всей жизни.

Есть даже исследования, которые говорят о том, что именно способность человека учиться очень долго в течение жизни, до 80-85 лет, и отличает его от других, в том числе и от приматов, которые теряют эту способность в течение 10 лет. И вот поэтому, скажем так, отстают в своем развитии добавила она

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