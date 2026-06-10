© Внедрение вируса в мозг с целью перепрограммирования особых клеток может стать новым способом лечения болезни Паркинсона., Globallookpress

Ученые: здоровый образ жизни не всегда защищает от деменции

Японские ученые выяснили, почему здоровый образ жизни не защищает от деменции Ученые: здоровый образ жизни не всегда защищает от деменции

Москва10 июн Вести.Профессор Университета Кюсю Тосихару Ниномия рассказал РИА Новости, что эффективность здорового образа жизни в профилактике деменции во многом зависит от генетики человека. Контроль давления, уровня сахара, веса, отказ от курения и физическая активность действительно снижают риски, но сила этого эффекта может различаться в зависимости от генетического фона.

Ниномия и его коллеги проанализировали данные 9605 японцев старше 65 лет. Исследователи изучили, как вариант ε4 гена APOE (ключевого для обмена жиров и работы мозга) взаимодействует с модифицируемыми факторами риска деменции — гипертонией, диабетом, низким индексом массы тела, инсультом в анамнезе, курением и гиподинамией.

Вариант APOE ε4 считается одним из самых мощных генетических факторов риска болезни Альцгеймера. Человек может унаследовать одну копию (от одного родителя) или две (от обоих).

У людей с одной копией APOE ε4 хороший контроль образа жизни и изменяемых факторов риска может быть связан со снижением риска деменции пояснил Ниномия

Однако у носителей двух копий такой явной связи обнаружено не было.

Профессор не исключает, что статистическая погрешность могла возникнуть из-за малого числа участников с двумя копиями. Но он подчеркнул: у таких людей генетическое влияние сильнее, и обычных мер по улучшению образа жизни и контролю факторов риска может оказаться недостаточно — риск деменции у них изначально выше.