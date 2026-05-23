Москва23 мая Вести.Комментируя результаты исследований американских психологов, которые утверждают, что низкий социально-экономический статус человека влияет на геном человека и передается по наследству, клинический психолог, заведующая кафедрой "Возрастная психология им. профессора Л.Ф. Обуховой" Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) Юлия Кочетова привела ИС "Вести" научные факты нейрогенетики, которые свидетельствуют скорее о предрасположенности к финансовому благополучию, чем к существованию гена бедности.

По ее словам, анализ результатов исследования позволяет предположить наличие у человека врожденных предрасположенностей, которые, вероятно, имеют наследственную природу. Эти предрасположенности могут коррелировать с уровнем его будущего успеха, как в профессиональной сфере, так и в достижении финансового благополучия.

На самом деле, если мы посмотрим на научные серьезные факты нейрогенетики, то как такового гена бедности, конечно, не существует. То есть, если мы посмотрим на исследование, то мы скорее обнаружим некие предрасположенности, которые передаются нам по наследству. Которые, условно говоря, могут быть взаимосвязаны с тем, насколько человек будет успешен не просто в карьере, но и финансово, в том числе. Например, наследуется темперамент, то есть насколько человек активен, насколько он легко справляется со стрессом, насколько его дофаминовая система работает по принципу оптимизма. Если таким простым языком, то это вера в будущее, возможность рисковать. Существует сочетание определенных генетически предрасположенных и средовых влияний, благодаря сочетанию которых, мы можем говорить о том, что человеку суждено быть успешным. рассказала Кочетова



Она утверждает, что одного высокого интеллекта не достаточно, чтобы человек стал финансово успешным.

Сюда должны присоединиться возможности реализовать этот интеллект — это и эмоциональный интеллект, а это и возможность понимать ситуацию, и правильно принимать взвешенные решения в той или иной ситуации. Это и влияние установок, которые есть в семье, которые тоже слышит ребенок взрослея. Это и финансовая грамотность внутри семьи, где ребенок учится обращаться с деньгами – это целая совокупность факторов, а не просто "ген богатства" или "ген бедности" рассказала Кочетова

