Москва9 июн Вести.Проверки дипломов об образовании у психологов, а также их послужного списка будут полезными для клиентов. Об этом заявил ИС "Вести" психолог и писатель Ирина Корчагина.

И специалисты могут какую-то ошибку допустить, но, тем не менее, конечно, проверка дипломов, будет полезна. Стоит посмотреть в целом на послужной список, то, где человек был, потому что толковых специалистов всегда приглашают куда-то. И следует просто посмотреть на его лицо, потому что иногда бывает, даже невербалика уже многое скажет отметила Корчагина

При этом она подчеркнула, что многие пациенты могут сталкиваться с неквалифицированными психологами.

Психология – это вообще штучная наука, штучное ремесло. Но ни у Фрейда, ни у других великих специалистов много клиентов никогда не было. И когда эти девочки хвастаются, мол, я помогла тысячам людей, то хочется спросить: "Как ты могла помочь, ты их, тысячу, посадила всем сказала волшебные слова?" Ну это просто невозможно. Но люди на это очень ведутся, потому что всем хочется быстро, сразу, не прикладывая никаких усилий, чтобы было все хорошо заявила эксперт

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