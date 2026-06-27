Москва27 июн Вести.Статистика по числу разведенных пар в РФ вызывает опасения, заявил в комментарии ИС "Вести" юрист, публицист Виталий Серуканов.

Он указал, что институт семьи в современной России претерпевает серьезный кризис.

Институт [брака] сегодня испытывает определенный кризис. Потому что у нас Семейный кодекс во многом переписан со старых советских актов, которым сто лет в обед. То есть фактически Семейный кодекс сегодня нуждается в таком критическом обновлении. Нужно создавать определенный престиж брака ... Сегодня у нас страшная статистика: каждый второй брак распадается через полтора года совместного проживания. То есть это прямо беда заявил Серуканов

По мнению эксперта, необходимо внести существенные коррективы в Семейный кодекс.

Что такое влияние нашего времени? Это долгосрочная ипотека, машины в кредит. И у людей, когда они пытаются заключить брак, начинаются свары, потому что они думают, как делить ипотеку. Потому что знают, что в судах потом все это длится годами. Люди не могут определиться, кому достанутся долги, недвижимость, кто будет дальше все выплачивать. И это сегодня, наверное, надо ставить во главу угла отметил он

Кроме того, стоит повысить социальный престиж семьи.

Это как в знаменитом меме "Можно, а зачем?" Например, есть хорошая пара, они любят друг друга, возможно, уже родили детей, и в финансовом плане у них все хорошо. И они думают: можно [заключить брак], а зачем. Зачем нам лишние проблемы, если вдруг мы будем разводиться? И вопрос-то не праздный заметил он

В целом же, подчеркнул Серуканов, по поводу брака следует спрашивать молодое поколение, чтобы узнать их мнение.

Нужно создать какие-то фокус-группы, проанализировать внимательно и понять, что происходит. Может быть, недостаточно на сегодня мер. Может быть, на молодых внимание обратить, их послушать и спросить, почему у них получилось? А получается так, что мы слушаем бесконечно депутатов, которые, как мне кажется, немного оторваны от повесточки сказал эксперт

Ранее парламентарий Татьяна Буцкая заявила, что запрет сожительства вне брака и штрафы за это на государственном уровне не обсуждаются.