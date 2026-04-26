Серова заявила, что в России пропало взаимоуважение между мужчинами и женщинами Герой РФ Серова: в России пропало взаимоуважение между мужчинами и женщинами

Москва26 апр Вести.В России пропало взаимоуважение между мужчинами и женщинами, и это является проблемой в создании семей. Об этом ИС "Вести" заявила Герой России, летчик-космонавт Елена Серова, комментируя инициативу Совета Федерации по усложнению процедуры разводов.

По ее словам, в России сейчас катастрофическая ситуация с браками, и этот тот случай, когда необходимо вмешиваться на законодательном уровне.

Если мы с вами посмотрим кинематограф 90-х годов … что нам навязывалось Западом … То есть это все не могло не повлиять непосредственно на отношения между мужчиной и женщиной. Потому что мужчинам стали навязывать историю, что женщине надо от мужчины только финансирование, женщине стали навязывать историю, что она должна взять от жизни все. Сложились такие обстоятельства, когда пропало взаимоуважение между мужчиной и женщиной. Вот те бережные, сердечные отношения, которые должны были быть, они получили подмену теми совершенно неестественными для человека вещами, которые к нам пришли. И это стало, к сожалению, нормой жизни сказала Серова

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что супругам нужно дать время обдумать решение о разводе, поэтому бракоразводный процесс не должен быть слишком простой процедурой.