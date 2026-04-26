Герой РФ Серова: на Украине подменяют основы православия, чтобы разобщить народы Герой РФ Серова: на Украине подменяют истинное православие для разобщения людей

Москва26 апр Вести.На Украине в настоящее время идет подмена основных учений православия для того, разобщить и разъединить людей. Об этом ИС "Вести" заявила Герой России, летчик-космонавт Елена Серова, комментируя ситуацию с Украиной и гонения на православных христиан.

По ее мнению, православие – это цемент, который связывает народы России, Белоруссии и Украины.

Стали подменять… истинное православие. То, что мы сейчас видим с вами на Украине, с одной целью: чтобы нас разобщить, разъединить. То есть оторвать брата от брата в прямом смысле слова... Идет подмена фактически основных учений. Вы посмотрите, что с Киево-Печерской лаврой сотворили. Ведь на самом деле это, ну, действия говорят сами за себя, когда там стало пышным цветом процветать язычество сказала летчик-космонавт

Ранее Серова заявила, что космос является связующим элементом, который удерживает отношения между странами на плаву.