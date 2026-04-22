Москва22 апр Вести.Космос является связующим элементом, который удерживает отношения между странами на плаву. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявила Герой России, летчик-космонавт Елена Серова.

По ее словам, в одиночку освоить космос не получится ни у одной страны.

Космос, пожалуй, это тот один, скажем так, из связующих цементов, который еще держит наши отношения как-то на плаву. И, действительно, он должен быть как бы вне политики. … Это как раз вот то общее дело, которое не позволяет нашим политическим реалиям скатиться во что-то очень нехорошее сказала Серова

Ранее она заявила, что космонавты – это вечные студенты, которые постоянно находятся в процессе обучения.