Москва22 апрВести.Герой России, летчик-космонавт Елена Серова в интервью информационной службе "Вести" вспомнила забавный случай, как ее вызвали в школу из-за того, что ее дочка ответила на звонок с Международной космической станции во время урока.
Космонавт поделилась, что не рассчитала время для звонка дочери, так как на МКС живут по другому часовому поясу.
Когда я позвонила дочке, немножко не рассчитала, потому что мы живем на станции по Гринвичскому времени, и я чуть-чуть не рассчитала, что она еще на уроках. И когда она взяла трубку, она мне сказала: "Мам, ну у меня еще идут уроки, у меня еще занятия идут, ты чего звонишь?" Мне показалось это очень забавным, потому что действительно мама с космоса звонит… Никто не знал, где ее мама, кто ее мама. Ей сделали замечание, на что она сказала: "Вы понимаете, моя мама сейчас вот из космоса мне звонит". Ну, вызвали родителей в школу. Пришла сестра, она ей все объяснила, что да, действительно, понимаете, вот такая ситуация. Мама, да, там [в космосе]. Для всех, конечно, было удивительно, но мы до сих пор вспоминаем этот случайрассказала Серова
Ранее Серова рассказала, что брала дочку на космодром Байконур, чтобы та увидела пуск ракеты, который доставит ее маму на МКС.