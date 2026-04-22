Москва22 апр Вести.Герой России, летчик-космонавт Елена Серова в интервью информационной службе "Вести" вспомнила забавный случай, как ее вызвали в школу из-за того, что ее дочка ответила на звонок с Международной космической станции во время урока.

Космонавт поделилась, что не рассчитала время для звонка дочери, так как на МКС живут по другому часовому поясу.

Когда я позвонила дочке, немножко не рассчитала, потому что мы живем на станции по Гринвичскому времени, и я чуть-чуть не рассчитала, что она еще на уроках. И когда она взяла трубку, она мне сказала: "Мам, ну у меня еще идут уроки, у меня еще занятия идут, ты чего звонишь?" Мне показалось это очень забавным, потому что действительно мама с космоса звонит… Никто не знал, где ее мама, кто ее мама. Ей сделали замечание, на что она сказала: "Вы понимаете, моя мама сейчас вот из космоса мне звонит". Ну, вызвали родителей в школу. Пришла сестра, она ей все объяснила, что да, действительно, понимаете, вот такая ситуация. Мама, да, там [в космосе]. Для всех, конечно, было удивительно, но мы до сих пор вспоминаем этот случай