Мама Кудь-Сверчкова про его послание о шапке в космосе: это наш семейный мем

Москва28 мая Вести.Мама российского космонавта Сергея Кудь-Сверчкова, который во время работы в открытом космосе показал записку: "Мама, я надел шапку", прокомментировала его шутку. Слова Светланы Сверчковой приводит издание "КП".

Кудь-Сверчков показал послание для мамы 27 мая во время работы в открытом космосе на модуле "Наука". Листок бумаги был виден в кадре трансляции Роскосмоса.

Светлана Сверчкова рассказала журналистам, что вместе с мужем смотрела эфир. По ее словам, когда она увидела послание, то сразу заулыбалась.

Эта фраза - это наш такой семейный мем уже поделилась мама космонавта

Светлана Сверчкова объяснила, что когда ее дети были маленькими, она все время предупреждала их о необходимости надеть шапку, особенно Сергея. Однако будущий космонавт, как следует из рассказа, "поступал по-своему", говорил, что шапка в кармане. Хотя рекомендации были даны матерью на основе ее собственного опыта: в юности она сама пренебрегала шапкой, в результате чего ей диагностировали хроническое заболевание, от которого она долго не могла избавиться.

Светлана Сверчкова уточнила, что и сейчас в холодную погоду все равно напоминает о шапке взрослому сыну.

Я уже от таких слов не могу избавиться. И внукам тоже говорю. Но мы все с юмором к этому относимся рассказала мама космонавта

Она уточнила, что Сергей Кудь-Сверчков иногда подшучивает над ней летом, интересуясь, почему она не просит его надеть шапку.

Светлана Сверчкова в комментарии изданию также сказала, что хочет передать сыну, что они с отцом очень любят его. Мама космонавта добавила, что они волновались во время просмотра эфира. Она пожелала сыну "всего самого хорошего, чтобы полет прошел отлично" и чтобы все были в тепле, что "самое важное".

Космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев проработали в открытом космосе в среду 6 часов 6 минут и выполнили все поставленные задачи.