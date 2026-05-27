Москва27 мая Вести.Российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев завершили выход в открытый космос, выполнив все задачи поставленные задачи за 6 часов 6 минут. Об этом сообщает Роскосмос.

За шесть часов и шесть минут работы за бортом они выполнили ряд работ по научной программе полета МКС. Это был второй выход в космос в карьере Сергея Кудь-Сверчкова и первый — для Сергея Микаева уточняется в канале госкорпорации в мессенджере MAX

В частности, космонавты установили научную аппаратуру эксперимента "Солнце – Терагерц" на модуле «Звезда» российского сегмента МКС, выполнили демонтаж кассеты космического эксперимента "Экран-М", сняли и забрали на станцию контейнер с образцами микроорганизмов, находившихся долгое время в космосе.