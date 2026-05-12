Стало известно, что будут делать в открытом космосе Кудь-Сверчков и Микаев Роскосмос: Кудь-Сверчков и Микаев выйдут в открытый космос 27 мая

Москва12 мая Вести.27 мая космонавты российского сегмента Международной космической станции (МКС) Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев выйдут в открытый космос для выполнения масштабной программы научных и технических работ. Внутри станции управлять роботизированной рукой ERA будет космонавт Андрей Федяев.

Как уточнили в Роскосмосе, во время выхода экипаж выполнит сразу несколько ключевых задач. В частности, космонавты установят радиотелескоп "Солнце-Терагерц" массой около 50 кг на модуле "Звезда", который поможет ученым в изучении природы солнечных вспышек и повышении точности их прогнозирования.

Также в ходе миссии будет проведен эксперимент "Экран-М". Для этого роборука ERA перенесет одного из космонавтов на модуль "Наука".

Там он заберет кассету с подложками, на которых в открытом космосе формировался слой полупроводника арсенида галлия. Сверхглубокий космический вакуум позволяет выращивать чистейшие материалы, перспективные для электроники будущего сказано в материале

Кроме того, будет возвращен контейнер эксперимента "Биориск" с модуля "Поиск", который находился в открытом космосе почти пять лет. Благодаря этому ученые изучат, как бактерии, семена и микроорганизмы перенесли экстремальные условия вакуума и радиации.

Начало выхода в открытый космос запланировано на 17.15 по московскому времени.