Российские космонавты впервые в этом году вышли в открытый космос Российские космонавты Кудь-Сверчков и Микаев вышли в открытый космос

Москва27 мая Вести.Российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев вышли в открытый космос для установки снаружи Международной космической станции (МКС) оборудования для эксперимента "Солнце-Терагерц" по изучению солнечных вспышек. Трансляцию выхода ведет Роскосмос.

Космонавтам предстоит работать за бортом МКС почти 5,5 часа.

Помимо установки новой аппаратуры, Кудь-Сверчкову и Микаеву предстоит забрать контейнер эксперимента "Биориск" с бактериями, семенами и защитными оболочками ракообразных, который простоял там около пяти лет, а также демонтировать кассету эксперимента по выращиванию полупроводниковых кристаллов "Экран-М".

О задачах российских космонавтов в открытом космосе подробно рассказывали в Роскосмосе 12 мая. В госкорпорации уточняли, что внутри станции управлять роботизированной рукой ERA будет астронавт Андрей Федяев.