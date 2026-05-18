Москва18 мая Вести.Руководитель Роскосмоса Дмитрий Баканов, говоря о сотрудничестве с госкорпорацией "Росатом", рассказал информационной службе "Вести" о важной задаче – отказе от иностранных цифровых решений.

По словам Баканова, Роскосмос в вопросе импортозамещения решил воспользоваться передовым опытом Росатома.

Росатом, надо отдать должное, – лидер рынка цифрового, они несколько нас опережали. И поэтому мы, чтобы не изобретать Америку, решили воспользоваться передовым опытом, поскольку они очень близкие наши коллеги и вообще родственные структуры, атом и космос всегда двигались вместе. Наша задача – начать проектировать на отечественных цифровых решениях и уйти от всех иностранных. Как раз этим Росатом и занимается. И мы с удовольствием используем их решения