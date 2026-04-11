Баканов: спутникостроение в РФ вне Роскосмоса консолидируют к концу 2026 года

Москва11 апр Вести.В России пройдет консолидация активов в спутникостроительной отрасли, находящихся вне периметра Роскосмоса. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он уточнил, что речь идет о производстве спутников для нужд связи и телекоммуникаций.

Консолидация активов спутникостроительных, которые вне контура Роскосмоса, [состоится] до конца 2026 года сказал Баканов

Ранее Владимир Путин заявил, что космическая отрасль России чувствует себя уверенно, несмотря на накопившиеся проблемы. Он отметил, что 2025 год прошел для отрасли плодотворно.