Москва11 апрВести.В России пройдет консолидация активов в спутникостроительной отрасли, находящихся вне периметра Роскосмоса. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Он уточнил, что речь идет о производстве спутников для нужд связи и телекоммуникаций.
Консолидация активов спутникостроительных, которые вне контура Роскосмоса, [состоится] до конца 2026 годасказал Баканов
Ранее Владимир Путин заявил, что космическая отрасль России чувствует себя уверенно, несмотря на накопившиеся проблемы. Он отметил, что 2025 год прошел для отрасли плодотворно.