В Роскосмосе сообщили о разработке трех модулей на российских цифровых решениях Баканов: Роскосмос проектирует три модуля, используя российские цифровые решения

Москва18 мая Вести.Руководитель Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил, что госкорпорация разрабатывает узловой, научно-экспериментальный и шлюзовой модули, в которых будут использоваться только отечественные программные решения. Об этом он заявил в интервью информационной службе "Вести".

По словам главы госкорпорации, новые модули сначала проектируются в цифровом виде, а затем вводятся в производство.

Мы первыми тремя решили спроектировать узловой модуль новой российской орбитальной станции, научно-экспериментальный модуль и шлюзовой модуль. Дальше мы еще на 15 предприятиях это решение будем реализовывать для того, чтобы получить полную связность той орбитальной станции, которую будут выводить наши ракеты с наших космодромов, чтобы и это все проектировалось в наших отечественных программных решениях заявил Баканов

Ранее он сообщил о задаче отказаться от всех иностранных цифровых решений и перейти на российские.