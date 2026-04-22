Москва22 апр Вести.Герой России, летчик-космонавт Елена Серова в интервью информационной службе "Вести" поделилась воспоминаниями о старте ракеты-носителя "Союз-ФГ" на космодроме Байконур, которая доставила ее на Международную космическую станцию.

Космонавт вспомнила, что решила взять дочку с собой на старт ракеты, несмотря на ее переживания, так как такой опыт невозможно забыть.

Старт был ночной, очень яркий, впечатляющий. Если бы вы когда-то увидели старт ракеты, никогда бы из вашей памяти это не стерлось. Это гордость. Вы такую гордость ощущаете за всю страну, невероятно совершенно. Она [дочка] видела мой старт. И для нее это было тогда... Понимаете, мама сидит где-то там наверху этой ракеты, которая заполнена топливом, конечно, у нее определенный стресс присутствовал в 12 лет, самый такой возраст. И тем не менее она перенесла все это. Она большая умница. Рядом с ней были моя мама, моя сестра, которая является крестной, то есть поддержка. Мы все предусмотрели, чтобы все-таки у ребенка был хоть какой-то психологический комфорт, чтобы женская рука всегда рядом присутствовала. Более того, я постоянно с орбиты звонила всем своим родным, близким, как и мои коллеги, для того чтобы дочка не переживала рассказала Серова

Ранее Серова, комментируя долгую подготовку к полету в космос, заявила, что космонавты не ждут полета, а постоянно готовятся к нему, поскольку невозможно за один год изучить все тонкости космической миссии.