Матвиенко: процедура развода в России не должна быть слишком простой

Москва20 апр Вести.Супругам нужно дать время обдумать решение о разводе, поэтому бракоразводный процесс не должен быть слишком простой процедурой, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в ходе панельной дискуссии "Формирование семейноцентричной среды в муниципалитетах: женский взгляд на развитие территорий" в рамках форума "Малая родина - сила России".

Она отметила, что в России были истинные семейные традиции, но в девяностые годы их начали разрушать.

Попробуйте на Западе развестись, во Франции, в Великобритании. Это занимает минимум два года, а то и больше. У нас пришли, написали заявление, двое-трое детей и свободны. Так не может быть, так не должно быть сказала Матвиенко

Спикер Совфеда напомнила о той практике, когда женщинам дается время подумать, если они решились на аборт.

Женщина приходит делать аборт - неделя тишины, с ней работают психологи, врачи… Также и к бракоразводному процессу надо относиться, не торопиться сказала сенатор

Ранее Матвиенко заявила, что проблема обезлюживания территории является стратегической угрозой для России.