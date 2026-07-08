В Госдуме предложили ввести федеральные выплаты за 5 и 10 лет брака

В Госдуме призвали ввести выплаты за 5 и 10 лет супружеской жизни В Госдуме предложили ввести федеральные выплаты за 5 и 10 лет брака

Москва8 июл Вести.В России необходимо установить федеральные денежные выплаты для супружеских пар, отмечающих юбилеи совместной жизни. С такой инициативой выступил лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов в беседе с ТАСС.

По мнению парламентария, супругам следует выплачивать по 5 тысяч рублей за пятилетний юбилей брака и по 10 тысяч рублей за десятилетие официального союза.

Депутат напомнил, что в ряде субъектов РФ уже существуют меры материальной поддержки для пар с большим супружеским стажем, приуроченные к Дню семьи, любви и верности.

Было бы правильнее с учетом того, что, к сожалению, еще много разводов, стимулировать молодые семьи сказал Миронов

Он пояснил, что государственная поддержка на ранних этапах совместной жизни, даже если она будет носить символический характер, покажет гражданам, что их стремление сохранить семью ценится на федеральном уровне.

Кроме того, лидер партии призвал профильные ведомства проработать возможность внедрения ежегодных выплат для многодетных семей, которые также предлагается приурочить к празднику 8 июля.

Ранее в Госдуме предложили ввести единую федеральную выплату за 50 лет брака в размере 20 тысяч рублей.