Жители Подмосковья получат выплаты за многолетний брак В Подмосковье отметившие полувековой юбилей свадьбы пары получат по 5000 рублей

Москва2 июл Вести.В Московской области супруги, прожившие в браке свыше 50 лет, смогут получить единовременную выплату от 5 тысяч рублей на юбилей свадьбы. Об этом со ссылкой на Министерство социального развития региона передает РИА Новости.

Супружеские пары, проживающие в Московской области, могут получить единовременную выплату в честь юбилея свадьбы. Начинается она с 5 тысяч рублей за 50 лет совместной жизни и увеличивается с каждой новой круглой датой говорится в сообщении

Супруги, прожившие в браке 55 лет, могут рассчитывать на 6 тысяч рублей, 60 лет – 7 тысяч рублей, 65 – 8 тысяч рублей, 70 лет и более – 9 тысяч рублей.

Чтобы оформить выплату, необходимо написать заявление один раз. По данным министерства, на сегодняшний день 5503 подмосковные семьи воспользовались этой мерой поддержки.