Выплаты за крепкий брак: как в российских регионах поощряют верных супругов В ряде регионов РФ семьям полагаются выплаты за крепкий брак

Москва8 июн Вести.В некоторых регионах России можно получить "премию" за крепкий брак, пишет "Российская газета".

Так, в Белгородской области супругам, которые прожили вместе полвека или более, полагается выплата: тем, кто отмечает 50-летие семейной жизни, дарят 10 тысяч рублей, 60-летие – 15 тысяч, 70-летие – 20 тысяч рублей. При этом пара должна проживать в регионе не менее 20 лет.

Только в прошлом году более 2,7 тысячи супружеских пар получили в общей сложности 28,7 миллиона рублей. Абсолютное большинство из них, 2,5 тысячи, отпраздновали золотую свадьбу, 246 – бриллиантовую, 6 – благодатную. Выплаты осуществляются четвертый год подряд.

Единовременная выплата семейным парам в связи с юбилеем супружеской жизни полагается и в Тюменской области. При этом семья может получить ее только один раз к любой из юбилейных дат. К 50-летию совместной жизни подарят 20 тысяч рублей, к 60-летию – 30 тысяч, к 75-летию – 45 тысяч.

По данным областного департамента соцразвития, с 2022 года, когда было принято это нововведение, деньги получили около 15 тысяч семейных пар на общую сумму свыше 300 миллионов рублей.

В Самарской области на выплату в размере 10 тысяч рублей пока могут рассчитывать пары, прожившие вместе 50, 60 или 70 лет, при условии, что один из супругов является участником Великой Отечественной войны. Однако супругов, у которых сложился крепкий брак, регулярно чествуют в городских и районных отделах ЗАГС региона.

Самые большие выплаты за длительный брак установлены на Ямале. Там за 50 прожитых вместе лет можно получить 50 тысяч рублей, за 55 лет – 55 тысяч, за 60 лет – 60 тысяч, за 70 лет – 70 тысяч. Средства выплачиваются шестой год, их уже получили больше 1600 семей.