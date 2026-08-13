Москва13 авгВести.Во многих регионах России существуют выплаты к юбилеям совместной жизни, но единого подхода к таким выплатам пока нет. Каждый субъект сам определяет, к каким юбилейным датам их назначать, в каком размере и на каких условиях, рассказал в беседе с RT вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.
По его словам, супруги, прожившие вместе одинаковое количество лет, в разных регионах могут рассчитывать на разную поддержку.
Чаще всего выплата назначается к 50-летию брака — золотой свадьбе. Так, в Москве единовременная выплата к 50-летию брака составляет 29651 рубль, в Санкт-Петербурге — 50 тысяч рублей, в Новосибирске — 50 тысяч рублей, а в Калининградской области — 5 тысяч рублейпривел примеры парламентарий
Кроме юбилейной даты, регионы зачастую устанавливают дополнительные требования: к сроку проживания, регистрации, гражданству и другим условиям, напомнил собеседник RT.
В ряде регионов выплаты сохраняются и после золотой свадьбы. Например, в Москве единовременная выплата к 55- и 60-летию совместной жизни составляет по 37062 рубля, а к 65- и 70-летию — по 44473 рубля. Например, в Московской области к 55-летию брака выплачивают 6 тысяч рублей, к 60-летию — 7 тысяч. В Санкт-Петербурге следующая выплата после золотой свадьбы предусмотрена только к 60-летию и составляет 60 тысяч рублейдобавил Чернышов
Он отметил, что право на выплату автоматически не появляется. Для ее получения супруги должны подать заявление через органы социальной защиты, МФЦ или региональный портал госуслуг — порядок зависит от субъекта.
Перед обращением стоит заранее ознакомиться с порядком оформления выплаты в своем регионе. В ряде регионов заявление необходимо подать в течение определенного срока после юбилейной даты: например, в Московской области это нужно сделать в течение года со дня юбилея. Выплата предоставляется только супругам, состоящим в зарегистрированном браке на момент обращениязаключил он
Ранее сообщалось, что в некоторых регионах России можно получить "премию" за крепкий брак. Так, в Белгородской области полагаются выплаты супругам, прожившим вместе полвека или более. Тем, кто отмечает 50-летие семейной жизни, дарят 10 тысяч рублей, 60-летие – 15 тысяч, 70-летие – 20 тысяч рублей. При этом пара должна проживать в регионе не менее 20 лет.