В Госдуме напомнили о возможности получить выплату к золотой свадьбе Вице-спикер ГД Чернышов: супруги могут получить выплату к золотой свадьбе

Москва13 авг Вести.Во многих регионах России существуют выплаты к юбилеям совместной жизни, но единого подхода к таким выплатам пока нет. Каждый субъект сам определяет, к каким юбилейным датам их назначать, в каком размере и на каких условиях, рассказал в беседе с RT вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

По его словам, супруги, прожившие вместе одинаковое количество лет, в разных регионах могут рассчитывать на разную поддержку.

Чаще всего выплата назначается к 50-летию брака — золотой свадьбе. Так, в Москве единовременная выплата к 50-летию брака составляет 29651 рубль, в Санкт-Петербурге — 50 тысяч рублей, в Новосибирске — 50 тысяч рублей, а в Калининградской области — 5 тысяч рублей привел примеры парламентарий

Кроме юбилейной даты, регионы зачастую устанавливают дополнительные требования: к сроку проживания, регистрации, гражданству и другим условиям, напомнил собеседник RT.

В ряде регионов выплаты сохраняются и после золотой свадьбы. Например, в Москве единовременная выплата к 55- и 60-летию совместной жизни составляет по 37062 рубля, а к 65- и 70-летию — по 44473 рубля. Например, в Московской области к 55-летию брака выплачивают 6 тысяч рублей, к 60-летию — 7 тысяч. В Санкт-Петербурге следующая выплата после золотой свадьбы предусмотрена только к 60-летию и составляет 60 тысяч рублей добавил Чернышов

Он отметил, что право на выплату автоматически не появляется. Для ее получения супруги должны подать заявление через органы социальной защиты, МФЦ или региональный портал госуслуг — порядок зависит от субъекта.

Перед обращением стоит заранее ознакомиться с порядком оформления выплаты в своем регионе. В ряде регионов заявление необходимо подать в течение определенного срока после юбилейной даты: например, в Московской области это нужно сделать в течение года со дня юбилея. Выплата предоставляется только супругам, состоящим в зарегистрированном браке на момент обращения заключил он

Ранее сообщалось, что в некоторых регионах России можно получить "премию" за крепкий брак. Так, в Белгородской области полагаются выплаты супругам, прожившим вместе полвека или более. Тем, кто отмечает 50-летие семейной жизни, дарят 10 тысяч рублей, 60-летие – 15 тысяч, 70-летие – 20 тысяч рублей. При этом пара должна проживать в регионе не менее 20 лет.