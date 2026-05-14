Москва14 маяВести.Удача человека во многом зависит от его поведения и биохимии мозга. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование японского нейробиолога Нобуко Накано.
По ее словам, префронтальная кора везучего человека ориентирована на поиск возможностей, а мозг того, кто считает себя невезучим, - на поиск угроз.
Удача — это не игра в кости, а результат определенных химических процессов в мозге и поведенческих паттернов. Тем, кому постоянно везет, не благоволит судьба. У них другое неврологическое "программное обеспечение"сказала Накано
Уточняется, что на везение также влияет умение расширять свое внимание и видеть позитивные для себя исходы там, где их не увидит другой человек. "Везунчик" находит возможности, использует их и накапливает позитивный опыт, который подкрепляет его веру в себя. В психологии это называют самосбывающимся пророчеством.