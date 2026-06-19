Москва19 июн Вести.Врачи, ученые и представители бизнеса приняли участие в деловом завтраке "Генетическое здоровье и профессиональное долголетие", который прошел сегодня в Москве.

Мероприятие организовано Комитетом по индустрии здоровья РСПП и генетической компанией "Эвоген".

Основная задача, конечно, это популяризация и доведение информации о возможности проектов по генетическому здоровью работников, что это возможно, что возможно улучшать здоровье, заниматься профилактикой. Здесь мы с двух сторон, и бизнес, и государство идем в одном направлении, что, конечно, обещает нам высокую эффективность рассказала ИС "Вести" Олеся Сагайдак, заместитель генерального директора компании "Эвоген"

Профилактика заболеваний должна быть частью корпоративной медицины. Такое мнение ИС "Вести" высказал Сергей Куцев, директор медико-генетического научного центра им. академика Бачкова, главный внештатный специалист по медицинской генетике Минздрава России, академик РАН.

Я абсолютно согласен с тем, что это может быть частью корпоративной медицины. То есть корпорация, которая отвечает за здоровье своих сотрудников, конечно же, должна включать, на мой взгляд, такие меры, которые позволяют профилактировать развитие заболевания и сохранять здоровье тех самых профессионалов, которых она ценит в своей корпорации сказал Куцев

У России есть преимущество перед другими странами в том, что у нас большой опыт по профилактике заболеваний. Такое мнение высказала Марина Казанфарова, исполнительный директор Центра развития здравоохранения Бизнес-школы Сколково.

В нашей стране большое преимущество, которое мы сами до конца не осознаем - это то, что у нас это не импортированный тренд [на превентивную медицину]. Это на самом деле сильный каркас, который создан был десятилетия назад. И наша страна как раз может похвастаться тем, что у нас есть десятилетие опыта того, как профилактика, диспансеризация может внедряться от уровня государства и дальше, соответственно, спускаться на все другие подразделения заявила Казанфарова

Представители крупного бизнеса рассказали о важности заботы о здоровье сотрудников.

Генетика – это та наука, которая, безусловно, очень молодая, развивается. И крупный бизнес тоже обращает на это внимание, потому что главная ценность любой компании – это люди. Мы хотим, чтобы наши сотрудники были здоровы и работали с нами. Долго приносили пользу не только предприятию, но и были счастливы в семье, рождались здоровые дети, крепкие семьи, ну а пожилые люди, они продолжали оставаться с нами в здравом уме и передавали свой опыт неоценимый сказала Ирина Заболотная, заместитель директора департамента социальной политики, ПАО "ГМК "Норильский никель"

Начальник управления медицинской деятельности Центральной дирекции здравоохранения филиала ОАО "РЖД" Наталья Костенко рассказала, что генетическая диагностика входит в программу ДМС для сотрудников.

Конечно же, разработка персонализированных программ невозможна без учета генетических факторов, в том числе развития определенных сердечно-сосудистых онкологических заболеваний, как раз без генетической диагностики. В компании "РЖД" в рамках добровольного медицинского страхования, безусловно, вопросы генетического тестирования именно в плане риска развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний входят в программу заявила Костенко

Ранее генетическая компания "Эвоген" провела творческую лабораторию для художников.