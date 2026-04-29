Москва29 апр Вести.Генетическая компания "Эвоген" провела творческую лабораторию для художников. Второй этап проекта "Код жизни: генетика и искусство", организованный компанией "Эвоген" и куратором Анной Кириковой в партнерстве с Московской школой современного искусства (MSCA), прошел с 17 по 19 апреля. В творческой лаборатории приняли участие 30 художников, прошедших конкурсный отбор.

Мероприятие было посвящено сближению научного и художественного миров и включало дискуссионную программу с экспертами в обеих областях, а также лабораторные эксперименты с живыми системами.

За погружение в мир генетики отвечали заместитель генерального директора "Эвоген" Олеся Сагайдак, заместитель директора НИЦ "Курчатовский институт" Максим Патрушев и генеральный директор ООО "Биотек Кампус" Константин Северинов.

В ходе творческой лаборатории обсуждались распространенные мифы о биотехнологиях и перспективы создания "дизайнерских" детей и клонирования человека. Художники смогли проследить историю генетики, а во время экспериментальной части провели выделение своей ДНК и изучение собственных хромосом.

За область современной культуры отвечали художник Василий Кононов-Гредин, куратор и художественный критик Олеся Туркина и преподаватель философии Александр Писарев. Вместе с ними участники обсудили особенности современных художественных практик и принципов создания проектов, а также обратились к художественным проектам, предлагающим поиск альтернативных форм творения мира на стыке научного знания и авторской интуиции.

Соорганизатором практических семинаров выступила Московская школа современного искусства (MSCA).

В лаборатории участвовали художники из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Сочи, Нижнего Новгорода и Грозного. Они представят эскизы своих произведений жюри. Результаты будут объявлены 20 мая, а в конце июня в галерее U Contemporary откроется выставка работ 10 победителей.