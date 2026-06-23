Москва23 июн Вести.Поиск новых имен в живописи является важным для искусства процессом. Об этом ИС "Вести" заявила генеральный директор Третьяковской галереи Ольга Галактионова.

В Самаре 23 июня на базе регионального филиала Государственной Третьяковской галереи открылась выставка финалистов второго сезона Международного конкурса "Картина мира". В данной экспозиции представлены выполненные в разных техниках работы начинающих мастеров из 11 стран.

Так мы находим новые имена, и действительно так создаются новые звезды в живописи. Мне кажется, это очень важная миссия. И это происходит на всем континенте. Во всем мире, во всех странах любой может принять с 16 до 35 лет участие в этом конкурсе. И, мне кажется, очень важным формирование новых имен и понимание, чем сейчас живут в мире художники отметила Галактионова

Ранее сообщалось о возвращении в Россию картины первого ученика Ивана Айвазовского, известного пейзажиста Льва Лагорио. Частный коллекционер Паоло Польвани, владевший картиной "Лунная ночь в Крыму", заявил о желании вернуть ее в Гатчинский дворец.