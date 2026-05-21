В Россию вернули картину пейзажиста Лагорио из коллекции Александра III

Пейзаж художника Лагорио из коллекции Александра III вернули в Россию В Россию вернули картину пейзажиста Лагорио из коллекции Александра III

Москва21 мая Вести.Картина первого ученика Ивана Айвазовского, известного пейзажиста Льва Лагорио, вернулась в Россию. Написанная в 1879 году "Лунная ночь в Крыму" была в частной коллекции в Италии.

До революции картина находилась в Гатчинском дворце у императора Александра III, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу музейно-выставочного центра "Росизо".

Картина была написана в 1879 году. Автор - известный пейзажист Лев Феликсович Лагорио (1827-1905), чьи работы находятся в Третьяковской галерее, Русском музее и других крупных собраниях.

Передача картины музею-заповеднику "Гатчина" состоялась сегодня на пленарной сессии ИКОМ России на фестивале "Интермузей БРИКС+" говорится в сообщении пресс-службы

В ноябре 2025 года частный коллекционер Паоло Польвани, владевший картиной, заявил послу России в Италии о желании вернуть работу в Гатчинский дворец.

Картина вернется на свое историческое место к празднованию 260-летия Гатчинского дворца, которое будет отмечаться 6 июня.