В Русском музее указали на причины, которые требуют реставрации "Девятого вала"

Москва26 мая Вести.Ухудшение состояния грунта и красочного слоя стало основательной причиной для реставрации "Девятого вала" Ивана Айвазовского, сообщил в интервью ИС "Вести" заведующий отделом реставрации станковой масляной живописи Русского музея Марат Дашкин.

Это первая реставрация за 176 лет существования произведения. В Санкт-Петербурге специалисты приступили к анализу состояния красочного слоя эпического полотна.

По словам эксперта, трещины красочного слоя — кракелюры — являются неотъемлемой частью любого произведения живописи, но они должны быть стабильными и находиться на одной плоскости.

Когда мы видим, что очаги кракелюра начинают приподниматься …, это уже говорит о проблемах структуры. Это мы говорим еще об относительно стабильных участках. На фигуративных фрагментах живописи у нас уже появились очаги сильно приподнятого кракелюра объясняет Марат Дашкин

Он добавил, что некоторые фрагменты полотна отслоились, а часть стремится к большому отслоению, что в дальнейшем может привести к утрате картины.

Решение о реставрации принято в преддверии масштабной выставки Ивана Айвазовского, которая запланирована на октябрь 2026 года.