Москва1 мая Вести.Освобожденный из польского заключения археолог Александр Бутягин после возвращения в Петербург выложил в соцсетях отрывок поэмы Александра Пушкина "Кавказский пленник"

В соцсетях Бутягин поблагодарил всех коллег, друзей и сочувствующих за помощь и поддержку.

Я дома. Все хорошо отметил он

Свое сообщение археолог закончил отрывком из "Кавказского пленника".

Редел на небе мрак глубокий / Ложился день на темный дол / Взошла заря. Тропой далекой / Освобожденный пленник шел / И перед ним уже в туманах / Сверкали русские штыки / И окликались на курганах / Сторожевые казаки написал Бутягин



Ранее он сообщал, что намерен посвятить ближайшее время восстановлению сил.

Бутягин был задержан в Польше в декабре 2025 года по требованию Киева из-за его профессиональной деятельности в Крыму. Несколько дней назад его освободили на границе Польши и Белоруссии в рамках обмена заключенными.